Il la harcèle: 2 700 appels et SMS en un an

Alors qu'il a été condamné en janvier 2019 à 18 mois de prison pour violences conjugales, un homme a fait vivre un véritable enfer à son ex-compagne pendant un an, relate Le Républicain Lorrain. Si légalement, l'homme n'avait pas le droit d'entrer en contact avec son ex-compagne, il ne s'est pas privé pour l'intimider et l'insulter via son smartphone. En l'espace d'un an, il a ainsi contacté sa victime quelque 2 700 fois, par des appels vocaux ou des SMS.

Il ne s'est pas contenté de ce harcèlement à distance. Il s'est également rendu au pied de l'immeuble dans lequel vivent son ex-compagne, âgée de 41 ans, et leur fille, ainsi que devant le lieu de travail de la victime. Cette dernière a fini par porter plainte au commissariat d'Hagondange.

L'homme, qui bénéficiait d'un placement en semi-liberté, a été interpellé lundi et placé en garde à vue. Il nie les faits et évoque «une relation mouvementée», où les torts sont partagés. Selon le quotidien régional, il devrait être présenté au parquet ce mercredi, avant un probable jugement en comparution immédiate.

(pp/L'essentiel)