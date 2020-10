Enquête sur le prestigieux club de natation MON

Une enquête préliminaire a été ouverte sur la gestion du prestigieux Mulhouse Olympic Natation (MON), l'un des clubs de l'élite de la natation française, a-t-on appris samedi auprès du parquet de Mulhouse. Confiée à la brigade financière de la police judiciaire de Mulhouse, l'enquête a été ouverte «en janvier 2020», a indiqué à l'AFP la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot. Elle a été initiée après que les autorités judiciaires et la presse locale ont reçu «des mails anonymes mettant en cause» le MON et notamment «l'opacité» supposée de «la gestion du club», a poursuivi la magistrate.

Club prestigieux, le MON a été fondé par Laurent Horter en 1962 et est actuellement présidé par son fils Franck. Son frère, Lionel, y est également entraîneur. Le MON a formé Roxana Maracineanu, ancienne championne du monde de natation et actuelle ministre déléguée aux Sports. Laure Manaudou, championne olympique en 2004, et Amaury Leveaux, qui avait décroché l'or en 2012 dans le relais 4×100m nage libre, se sont également entraînés dans les bassins de la cité alsacienne. «On a décidé une enquête pour vérifier ces informations qui paraissaient assez documentées, suffisamment en tout cas pour qu'on décide d'aller voir», a-t-elle ajouté.

Dérives financières?

L'enquête, ralentie par la crise du coronavirus, n'a pas donné pour l'instant «de développements extrêmement importants», a-t-elle poursuivi, expliquant que «des enquêtes financières de ce type-là supposent un grand travail d'analyse». À ce stade, aucun dirigeant n'a été entendu, a-t-elle ajouté. Parallèlement, une information judiciaire est ouverte dans le cadre d'un détournement présumé de subventions : d'abord classée sans suite, cette enquête avait été rouverte après la constitution de partie civile de la famille d'une nageuse d'élite exclue du club et qui réclamait le remboursement d'une subvention, selon Mme Roux-Morizot.

Plusieurs articles de presse, dont une enquête de la cellule investigation de France Inter, ont pointé les présumées dérives financières du club, dans le rouge financièrement selon la radio, et la gestion jugée opaque de ses dirigeants. La communauté d'agglomération de Mulhouse M2A ainsi que la Région Grand Est, qui ont demandé un audit des comptes du MON selon la presse locale, ont bloqué des subventions. «La Région n'a pas attribué de subventions. Il est difficile d'attribuer des subventions à un club qui ne fournit pas les pièces nécessaires (...) c'est de l'argent public et avec l'argent public, on ne plaisante pas», a indiqué à l'AFP son président, le LR Jean Rottner, qui appelle à laisser «la justice faire son travail».

Selon France Inter, des litiges opposeraient également le club à certaines de ses anciennes stars, à l'image de Yannick Agnel qui est allé en justice pour toucher les 60 000 euros que lui devait le MON pour sa dernière année de contrat. Dans un communiqué diffusé vendredi, Franck Horter, par ailleurs élu municipal d'opposition sur une liste LREM à Mulhouse, a rejeté ces accusations. «C'est dévastateur pour le club», a-t-il estimé. Dans un entretien accordés lundi aux quotidiens régionaux Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA) et à L'Alsace, Franck et Lionel Horter ont également affirmé que «tout est transparent» dans la gestion du club.

(L'essentiel/afp)