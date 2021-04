Une grand-​​mère tuée, ses petits-​​enfants blessés

Accident sur la D4 à Pange (Moselle) : une conductrice serait décédée, des victimes héliportées



Un drame de la route s'est produit jeudi après-midi, vers 17h30, sur la départementale D4 entre Pange et Maizeroy, quelques kilomètres à l'est de Metz. Une voiture conduite par une habitante de Pange, âgée de 70 ans, s’est déportée sur la voie de gauche, avant de percuter une camionnette arrivant en sens inverse, indique Le Républicain Lorrain. Le choc frontal a coûté la vie à la septuagénaire. Les deux enfants à bord de son véhicule, une fillette de 8 ans et garçon de 15 ans, qui seraient ses petits-enfants, ont été grièvement blessés.

Plus d'une vingtaine de pompiers sont intervenus à la suite de cet accident, notamment pour désincarcérer les victimes. La fillette a été transportée en hélicoptère vers un établissement hospitalier de Nancy. Son frère a été conduit en ambulance dans le même hôpital.

La route a été fermée à la circulation pendant plus de deux heures, le temps de procéder aux opérations de secours. Les gendarmes ont ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances du drame.

(pp/L'essentiel)