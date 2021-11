Censé inciter la population à se faire vacciner, le pass sanitaire peut également avoir ses effets pervers. Allant à l'encontre de toute logique médicale, certaines personnes, le plus souvent des jeunes, accueilleraient avec satisfaction... une infection au Covid-19. Convaincus qu'ils ne souffriront que d'une forme légère et sceptiques sur les effets secondaires du vaccin, certains vont jusqu'à provoquer la contamination. L’objectif? Bénéficier du statut de «guéri» via le CovidCheck, et ne plus avoir à payer des tests pour entrer dans les bars, les restaurants ou les concerts.

«Cela fait des mois que j'essaie d'attraper le Covid-19. Dès qu'un ami est malade, je lui demande de s'approcher de moi ou de me tousser dessus», glisse un homme originaire du Grand Est à «L'essentiel». Un autre «regrette d'avoir eu le Covid il y a plus de six mois, car les tests commencent à coûter cher...».

«Embrassades et boissons partagées»

Pour eux, pas question de passer par la case vaccination. Dans d'autres régions d'Europe, le vice est poussé à l'extrême avec l'organisation de «Covid parties». C'est notamment le cas en Italie, dans la province du Tyrol du Sud, l'une des régions les moins vaccinées, mais également l'une des plus touchées par la nouvelle vague.

«Au moins un des fêtards est infecté par le virus et les autres participants entrent délibérément en contact étroit avec lui, via des embrassades ou en partageant des boissons», cite le journal Ouest-France en se basant sur le témoignage de Patrick Franzoni, coordinateur de la cellule Covid de la province du Tyrol du Sud, dans le Corriere della Sera.

Les conséquences peuvent être dramatiques. Des participants à ces soirées irresponsables ont déjà été hospitalisés, confirme le praticien. Un homme de 55 ans est même décédé en Autriche après avoir pris part à une de ces «corona parties».

«Pour les non-vaccinés, le risque est le même qu'en 2020»

Car le risque de complication n'a pas beaucoup évolué depuis le début de la pandémie pour les personnes qui n'ont pas été vaccinées. «Le vaccin offre une protection contre les formes graves. Mais pour les autres, rien n'a changé par rapport à mars 2020. Les complications sont les mêmes qu'avant, les traitements entrepris en réanimation aussi. Autant dire que le risque de décéder est identique», résument les autorités de santé du département frontalier de la Moselle.

Au Luxembourg, aucune fête de ce type n'a été rapportée aux oreilles des autorités pour l'instant. En revanche, les contrôles sur la validité des CovidCheck sont régulièrement effectués, en particulier le week-end.

Depuis plusieurs jours, le gouvernement multiplie les messages pour convaincre les personnes récalcitrantes de se faire vacciner. Jeudi, la ministre de la Santé Paulette Lenert a partagé des statistiques comparatives entre les différents pays d'Europe. Les résultats sont explicites: «Plus le taux de vaccination par pays est important, plus le nombre de décès est faible».

Wéi dëse Grafik vun der @EU_Commission eis wéisst ass bei komplett geimpfte Persounen ass d’Warscheinlech méi geréng un de Folge vun enger COVID-19 Erkrankung ze stierwen.

Des Donnéeën, weisen och dass geimpfte Leit manner Chance hunn an d’Spidol ageliwwert ze ginn. https://t.co/diwkCR3ktL — Paulette Lenert (@LenertPaulette) November 25, 2021

(Thomas Holzer/L'essentiel)