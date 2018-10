Deux centres Afpa, dont celui de Yutz, vont fermer

La direction de l'Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) a annoncé jeudi un projet de suppression nette de 938 postes, d'ici fin 2020, dans le cadre d'un «plan de transformation» qui passe aussi par la fermeture de 38 centres du plus gros organisme de formation français. Déjà plusieurs fois renflouée par l'État, l'Afpa, qui employait 6 773 personnes en CDI au 31 décembre 2017, s'attend à une nouvelle perte d'exploitation «de plus de 70 millions d'euros pour 2018».

«L'Afpa est devenue structurellement déficitaire, en raison de l'intensité concurrentielle du secteur de la formation, de la digitalisation de l'offre et du passage à un système d'appels d'offres qui ont révélé sa faible compétitivité», souligne la direction dans son communiqué. Le plan, attendu depuis plusieurs mois et présenté jeudi en comité central d'entreprise, prévoit de supprimer 1 541 postes en CDI d'ici fin 2020 (sur un effectif total de quelque 8 000 personnes) et d'en créer 603 sur d'autres compétences. L'Afpa fermerait ainsi 38 centres sur 206 et «privilégiera la mobilité en se déplaçant là où est le besoin de formation».

Dans le Grand Est, cinq centres fermeront leurs portes d'ici 2020: Reims (Marne), Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin), Romilly (Aube), Thionville-Yutz et Faulquemont (Moselle). Dans le Grand Est, les effectifs devraient passer de 651 à 563. L’intersyndicale (CFDT-FO-Sud et CGT) table sur la perte d'une centaine de postes, en fonction des suppressions (193 postes) et des créations (95 postes).

(pp/L'essentiel/afp)