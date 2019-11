Marc Dutroux, qualifié de «balayeur modèle»

La presse belge n'en finit plus de parler de Marc Dutroux ces derniers temps. Incarcéré depuis 23 ans, le plus célèbre détenu du royaume revient une nouvelle fois sur le devant de la scène au sujet de son comportement au sein de la prison de Nivelles, dans la province belge de Brabant-Wallon.

La DH a en effet publié, ce vendredi, un article où un ancien détenu de la prison évoque l'attitude de celui qui a été reconnu coupable de rapt, séquestration et viol de six fillettes et jeunes filles en 1995/96, ainsi que de la mort de quatre d'entre elles - deux assassinées et deux mortes de faim.

«Marc Dutroux balaie très bien l'un des préaux de la prison et il a droit à deux desserts», a souligné Jean-Pierre, un ancien détenu de la prison nivelloise. «Il est aujourd'hui méconnaissable et les autres détenus ne le voient que quand on le fait balayer le préau durant trente minutes. À ce moment-là, certains l'insultent, d'autres lui parlent correctement. Lui, il encaisse sans rien dire».

(fl/L'essentiel)