Le zoo d'Amnéville change (encore) de présidente

Nommée il y a un an, Anne Yannic (58 ans) va être remplacée à la présidence du zoo d'Amnéville (Moselle), a indiqué le fonds d'investissement Prudentia Capital, propriétaire du parc, qui explique que la mission de la future ex-présidente était «temporaire» et consistait à structurer les équipes du zoo.

Le nouveau président sera une nouvelle fois une femme. Il s'agit d'Albane Pillaire, ex-directrice générale de Strasbourg Événements, une filiale de GL Events. «Albane Pillaire réunit toutes les qualités pour diriger notre équipe de professionnels animaliers et finaliser la transformation entamée pour faire d’Amnéville l’un des plus beaux zoos de France et d’Europe», indique Dominik Zwerger, associé fondateur de Prudentia Capital, dans les colonnes du Républicain Lorrain.

Albane Pillaire - titulaire d’un DESS Aménagement et gestion de stations touristiques - prendra ses nouvelles fonctions le lundi 19 avril. Elle entrera rapidement dans le vif du sujet avec la préparation de la réouverture du zoo, dont la date dépendra des décisions gouvernementales.

(pp/L'essentiel)