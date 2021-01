Un technicien fait un malaise à 30 m du sol

Un grave accident du travail a failli se produire, ce lundi après-midi, à Pierrevillers (Moselle), commune située à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Metz. Un employé d'une société privée, âgé de 36 ans, a été victime d'un malaise en pleine intervention sur un pylône radiotéléphonique, alors qu'il se trouvait à quelque 30 mètres du sol, non loin du stade de football, relate Le Républicain Lorrain.

Ses collègues ont immédiatement prévenu les secours. Une équipe du Grimp (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) et des gendarmes d'Amanvillers se sont rendus sur place pour porter assistance au malheureux. Le technicien a pu être redescendu au sol, après environ vingt minutes d'efforts et grâce à un dispositif adapté.

Consciente, la victime a été transportée à l'hôpital de Mercy, pour y subir des examens.

(pp/L'essentiel)