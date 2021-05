Un automobiliste tué dans une collision frontale

Un accident mortel s'est produit mercredi entre Trèves et Mertesdorf (Allemagne). Une collision frontale a coûté la vie à un homme et gravement blessé une femme, après que deux véhicules se sont percutés sur la route nationale 149, entre Trèves-Ruwer et Mertesdorf. Les raisons de l'accident sont pour l'instant indéterminées, indique la police.

La voiture de l'homme qui a perdu la vie a pris feu après le choc. La conductrice de la voiture arrivant en sens inverse, elle, a été transportée à l'hôpital avec de graves blessures.

(L'essentiel)