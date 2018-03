Une «faille» fait reporter le procès de huit personnes

Une nouvelle audience devrait intervenir dans les prochains mois. La présidente du tribunal correctionnel de la Juridiction interrégionale de Nancy, Margareth Stragier-Distler, était intervenue dans le dossier, en juillet 2015, lors de l'enquête préliminaire, en tant que juge des libertés et de la détention pour autoriser des interceptions téléphoniques. «Toute personne qui a eu connaissance du dossier au fond ne peut pas participer au jugement de l'affaire pénale», a rappelé Karine Laprevotte, avocate de la défense qui a soulevé «une difficulté absolue».

Parmi les huit prévenus, âgés de 20 à 59 ans et issus de la communauté des gens du voyage, trois sont incarcérés depuis leur interpellation en novembre 2015. Les cinq autres ont comparu libres. Une information judiciaire avait été ouverte par la Jirs de Nancy en 2015 et l'enquête confiée à l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante, après une recrudescence d'attaques et de tentatives de vol visant des distributeurs automatiques entre 2014 et 2015 dans plusieurs départements de l'est de la France.

D'autres poursuites

Les suspects perçaient un trou dans le distributeur pour y introduire un mélange gazeux d'oxygène et d'acétylène, produits en vente libre. L'explosion provoquée par la substance devait désactiver les sécurités d'encrage des billets, mais le mode opératoire n'était pas efficace systématiquement. Sur huit attaques reprochées aux prévenus, deux d'entre elles ont permis aux malfaiteurs d'emporter en tout 97 000 euros. Mais le préjudice total, lié aux dégradations des bâtiments et aux différents vols commis par le groupe, se chiffrerait à plusieurs centaines de milliers d'euros, selon l'accusation.

Les prévenus sont également poursuivis pour avoir volé du matériel divers, dont des plaques d'immatriculation, et cambriolé des commerces. Une multitude de véhicules étaient dérobés grâce, entre autres, à une clé encodée pour commettre les différents forfaits, puis incendiés. Ils ont agi entre 2014 et 2015 dans divers départements du quart nord-est de la France: Haute-Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Haut-Rhin, Saône-et-Loire, Haute-Saône, Doubs et Côte-d'Or.

