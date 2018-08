La police poursuit des voleurs sur 130 kilomètres

La police allemande a dû être patiente, dimanche, pour rattraper une voiture en fuite. Dans la matinée, une patrouille a voulu contrôler un véhicule, à Sarrebruck. Ses deux occupants n'ont pas daigné s'arrêter et ont filé sur l'autoroute A6. La police a rapidement pu déterminer que la voiture avait été volée.

Les deux fuyards ont continué leur course avec plusieurs voitures à leurs trousses. «À cette vitesse, cela aurait été dangereux de tenter de les arrêter», a expliqué un porte-parole de la police. Finalement, le véhicule a été stoppé 130 kilomètres plus loin, après avoir pris la sortie vers Ludwigshafen et percuté un poteau dans une zone 30.

Le conducteur, un Français de 21 ans, a ensuite tenté de prendre la fuite à pied. Mais il a rapidement été rattrapé par la police, qui a précisé qu'il était sous l'influence de l'alcool. Son passager, par contre, a réussi à fuir. Il n'a jusqu'ici pas pu être retrouvé.

(L'essentiel/dpa)