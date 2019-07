Un chauffard a percuté et blessé deux piétonnes

Deux femmes ont été renversées par une voiture dimanche à Trippstadt, près de Kaiserslautern, dans le land allemand de Rhénanie-Palatinat. Dans le véhicule avaient pris place deux jeunes de 18 et 19 ans, qui se sont mutuellement accusés d’être au volant au moment des faits. Le chauffeur a perdu le contrôle du coupé et terminé sa course dans une façade, fauchant les deux personnes au passage.

L’une des victimes, âgée de 48 ans, a été percutée de manière frontale. Son pronostic vital est engagé. L’autre femme a été projetée dans une vitrine et souffre de graves blessures, selon la police. Un autre passant a eu tout juste le temps de se protéger avant l’accident, en bondissant sur le côté.

Quant à la maison, très endommagée, elle a dû être protégée. Elle menaçait même de s’effondrer. Les deux jeunes hommes avaient commencé par prendre la fuite, avant de revenir sur les lieux de leur méfait. La police recherche des témoins pouvant indiquer lequel des deux conduisait le bolide, pendant ou juste avant l’accident.

(L'essentiel/dpa)