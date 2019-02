Novak Djokovic bluffé par un jeune Lorrain

«Pas de bras. Pas de jambes. Mais tout est possible!» C'est avec cette légende que Novak Djokovic a tweeté, lundi, une photo d'un jeune garçon jouant au tennis avec des prothèses. Celui que le n°1 mondial de tennis, récent vainqueur de l'Open d'Australie, appelle «héros», est Théo Curin, un jeune garçon originaire de Lunéville, en Meurthe-et-Moselle.

Théo a contracté une méningite foudroyante à l'âge de six ans, contraignant les médecins à l'amputer de ses deux bras et ses deux jambes. Douze ans plus tard, le jeune homme de 18 ans a affronté l'adversité et s'est réfugié dans le sport. Nageur de haut-niveau, il a notamment participé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016 avec l'équipe de France et se prépare pour les Mondiaux en Malaisie, l'été prochain.

En parallèle, il tape donc quelques balles sur les courts de tennis, à sa manière. Et ça ne passe pas inaperçu. «La motivation du lundi», a encore écrit Novak Djokovic sur Twitter.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)