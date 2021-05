Un minibus arrêté avec 100 000 euros à bord

C'est une drôle de prise qu'ont réussie les douaniers sur l'A31, au nord de Thionville, le 8 avril dernier. Ils ont en effet intercepté un minibus transportant cinq Lituaniens et trouvé à bord du véhicule 103 807 euros en espèces, dissimulés dans de petites enveloppes, relatent nos confrères du Républicain Lorrain.

Alors qu'ils comparaissaient en procédure immédiate devant le tribunal de Thionville, un père et son fils, employés dans une société de transport en Lituanie, avaient demandé le report de leur jugement. Ils avaient ensuite mandaté un avocat parisien pour assurer leur défense. Ce dernier a tenté vendredi de faire annuler le procès, arguant de plusieurs vices de procédure.

Si le père et le fils ont tenté de se disculper devant le juge, affirmant qu'il n'y avait rien d'illégal dans leur démarche, le tribunal ne l'a pas entendu de cette oreille. Le père a été condamné à huit mois de prison. Le plus jeune des prévenus a écopé de la même peine, dont six mois et quinze jours avec sursis. Les deux hommes ont été maintenus en détention. Ils ont en outre été condamnés à deux amendes, une de 103 807 euros pour blanchiment douanier et l’autre de 51 903 euros, au titre de «transfert d’argent non déclaré».

(pp/L'essentiel)