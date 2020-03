Un stock de 120 masques offerts à l'hôpital d'Arlon

Les masques de protection face au coronavirus se font progressivement de plus en plus rares dans certains hôpitaux et c'est visiblement déjà le cas dans le sud de la Belgique et plus particulièrement du côté d'Arlon, à deux pas du Grand-Duché, là où travaillent également de nombreux frontaliers français. Alors que des millions de masques étaient attendus en Belgique, ce week-end, la commande n'est jamais arrivée... les médias belges évoquant une probable fraude et une inquiétude grandissante des professionnels de la santé face à un réel risque de pénurie.

Pour parer au plus pressé, des initiatives individuelles de solidarité fleurissent déjà aux quatre coins du Royaume, comme en témoigne Damien Ernst sur sa page Facebook. «L'hôpital d'Arlon où mon frère travaille comme cardiologue est très juste en masques FFP2», a-t-il indiqué, ce lundi à 14h. « Un ami Wen Jun qui en avait acheté pour sa famille en Chine et qu'il n'a jamais su expédier là-bas m'a dit qu'il lui restait un stock de 120 masques chez lui».

Alibaba au secours de la Belgique

Selon le post de ce professeur à l'Université de Liège, bien connu via les médias belges, Wen Jun a même été jusqu'à offrir gracieusement sa réserve de masques à l'hôpital d'Arlon. «Ils ont été livrés ce jour même par Patrick-Yves Olbrechts, qui offre des services de navette et qui est toujours là pour aider ! Un bel élan d'entraide et de générosité qu'il faut saluer !», a-t-il encore précisé.

Pour se sortir, à très court terme, de l'ornière du coronavirus, la Belgique va néanmoins pouvoir compter sur l'arrivée de 500 000 masques également offerts par l'entreprise chinoise de commerce en ligne Alibaba et la Fondation Jack Ma, souligne la RTBF sur son site Internet. 300 000 premiers masques sont arrivés à Liège ce lundi vers midi et l'autre partie devrait suivre dans le courant de cette semaine.

