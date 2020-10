Son témoignage contesté, elle est lynchée en ligne

L’étudiante strasbourgeoise qui dit avoir été agressée au motif qu’elle portait une jupe vit des jours extrêmement difficiles. Depuis que les médias ont rapporté que les enquêteurs avaient des doutes quant à ses déclarations, la jeune femme de 22 ans est devenue une cible sur les réseaux sociaux, selon son avocate. «Élisabeth est complètement abasourdie par le fait qu’on puisse dire qu’elle a menti», a indiqué Me Pascale Millet à l’AFP.

«Elle est anéantie» par le «lynchage» qu’elle vit sur les réseaux sociaux où les menaces de mort côtoient les insultes, s’indigne l’avocate. Elle poursuit: «Élisabeth a été offerte à la vindicte populaire. (…) J’ai l’impression qu’on repart vingt ans en arrière et qu’on veut absolument trouver des reproches à faire à une victime», poursuit-elle.

L’enquête piétine

Selon Me Millet, ce harcèlement a débuté après la publication mercredi de «fuites» selon lesquelles l’enquête «piétine». En cause, des déclarations évasives de la jeune femme et l’exploitation de bandes de vidéosurveillance sur lesquelles ni elle, ni ses présumés agresseurs, ni l’agression n’apparaissent.

D’après l’avocate, les déclarations de sa cliente sont pourtant claires: «Elle a toujours dit la même chose, qu’elle a été agressée sous une passerelle» le vendredi 18 septembre en début d’après-midi quai des Alpes, un endroit passant en lisière du centre-ville mais «où il n’y a pas de caméra».

Des liens avec le groupe Stras Défense

La femme de loi a également balayé une autre zone d’ombre: le téléphone mobile de la jeune femme aurait borné chez elle au moment de l’agression alors qu’elle disait l’avoir en main. Or, «cette borne couvre aussi bien le lieu de l’agression que son domicile», affirme Me Millet. L’avocate souligne encore que sa cliente, qui «se tient à la disposition de la police», est «d’accord» pour être entendue une troisième fois par les enquêteurs et qu’elle «maintient» toutes ses déclarations antérieures.

Quant à ses liens avec le groupe Stras Défense – collectif qui se présente comme apolitique et qui dit lutter contre le harcèlement de rue –, ils n’ont rien de politique, selon elle. L’étudiante le suivait depuis l’été et en est devenue modératrice après son agression, précise l’avocate qui insiste, «elle n’a aucun discours politique».

Réaction de Marlène Schiappa

L’affaire avait éclaté le 22 septembre: dans une vidéo diffusée sur le site de France Bleu Alsace, Élisabeth, l’œil droit tuméfié, affirmait avoir été insultée et frappée quatre jours auparavant par trois jeunes hommes lui reprochant de porter une jupe.

Le trio avait ensuite pris la fuite, selon elle, tandis qu’une quinzaine de personnes avaient assisté à la scène, sans réagir. L’agression avait provoqué un tollé et la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, était venue le lendemain à Strasbourg. Elle aussi a appelé vendredi sur BFM TV à cesser «de lyncher» l’étudiante sur les réseaux sociaux.

(L'essentiel/afp/joc)