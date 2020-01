Ils volent la voiture et demandent une rançon

Ce couple s'est-il cru dans une série B à suspense? Toujours est-il qu'une jeune femme de 19 ans et son compagnon de 31 ans ont été arrêtés respectivement pour vol et recel, après qu'une BMW ait été dérobée sur le parking du Waves à la ZAC d'Augny, rapporte Le Républicain Lorrain

Le scénario est pour le moins inhabituel. La jeune fille a réussi à dérober les clés d'une dame, alors que cette dernière était à la caisse d'un magasin. Rapide comme l'éclair, elle a retrouvé la voiture stationnée de la victime avant qu'elle ne s'en rende compte!

Une rencontre houleuse à Maizières-lès-Metz

Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle et son compagnon ont ensuite contacté la victime via Messenger afin de lui proposer un marché: de l'argent contre sa voiture. Mauvaise idée, la personne volée avait au préalable contacté la police, et c'est accompagnée de connaissances qu'elle s'est rendue sur le lieu de rendez-vous, à Maizières-lès-Metz.

Dans le même temps, la police circulait dans les rues pour mettre la main sur les maîtres-chanteurs. Ce qui est arrivé quelques minutes après la rencontre houleuse entre les deux malfrats et le clan de la victime. Placés en garde à vue, les deux suspects ont reconnu les faits. La jeune femme avait en plus volé les affaires et les achats effectués par la victime... Ils ont été remis en liberté jusqu'à leur convocation au tribunal au mois de mai.

(th/L'essentiel)