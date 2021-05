La faisabilité de l'A31 bis sous Florange confirmée

Le tracé alternatif pour l'A31 bis proposé par Rémy Dick, le maire de Florange (Moselle) a pris encore un peu plus de consistance, mercredi, avec les conclusions d'une étude indépendante confiée au cabinet Iris Conseil, relate Le Républicain Lorrain. Pour mémoire, ce nouveau fuseau potentiel (F5) passe entre Florange et Serémange-Erzange, et traverse le site de l'ex-cokerie d'ArcelorMittal.

Présenté comme «techniquement faisable» par cette étude indépendante, il présenterait l'avantage d'un tunnel sous Florange plus court (environ 1 km) qu'avec l'itinéraire F4 (2,5 km) et permettrait de connecter la friche industrielle - créée par l'arrêt de la cokerie de Serémange-Erzange - au réseau autoroutier. Le maire de Florange est partisan d'un tunnel profond, à 20 ou 50 mètres, pour limiter l'impact sur les riverains, tandis que le projet de l'État parle d'un «tunnel de surface», et la réalisation d'une tranchée couverte, après la sortie du souterrain.

Plus de 100 000 véhicules par jour

La préfecture de Moselle a récemment indiqué que ce nouveau fuseau potentiel (F5) allait bien être étudié prochainement. Ce qui ne présage en rien des résultats de la prochaine concertation, qui doit avoir lieu en 2022. Deux autres tracés potentiels sont toujours en lice: le fuseau F4 - qui traverse donc Florange avec un tunnel de 2,5 km de long - et le tracé F10 via Illange, considéré comme une solution «par défaut», même si elle est privilégiée par Paris.

L'A31 bis doit desservir la frontière luxembourgeoise, depuis Richemont, alors que plus de 100 000 véhicules empruntent chaque jour en moyenne cette autoroute (jonction entre l’A3 luxembourgeoise et Beaune (Côte d'Or), via Thionville, Metz et Nancy).

(pp/L'essentiel)