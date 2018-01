Un bus scolaire fait une sortie de route à Eupen

Un accident impliquant un minibus qui prend en charge des enfants qui se rendent à l'école spécialisée s'est produit lundi peu avant 8h, à Walhorner Feld, sur le territoire de la commune d'Eupen.

Le véhicule, qui venait de Walhorn et circulait sur la rue de Kettenis en direction d'Eupen, a fait une sortie de route avant de terminer sa course dans un fossé. Selon les premières informations recueillies sur place, une dizaine d'élèves de primaire ont été légèrement blessés. La conductrice du bus serait plus sérieusement touchée. Elle serait dans un état grave, précisent nos confrères de l'Avenir. Elle a été transportée, de même que les enfants, vers l'hôpital Saint-Nicolas d'Eupen.

Un expert automobile a été dépêché sur les lieux de l'accident. Pour permettre l'intervention des services de secours et les différentes constatations, la chaussée a été interdite à la circulation.

