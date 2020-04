Des commerçants d'Arlon balancent «Reste chez toi»

Cela ne sonne pas forcément juste, mais l'intention est là! Quelques commerçants d'Arlon, neuf au total, ont tenté de se mobiliser, ce jeudi 2 avril, pour faire passer un message via Youtube: «Reste chez toi!», ont-ils chanté, en cette 3e semaine de confinement face à l'épidémie de coronavirus, sur la musique de «Balance Ton Quoi» de la chanteuse belge Angèle.

«Le corona, ouais, il me saoule, je ne peux plus sortir, je suis confinée», s'élance d'emblée la première commerçante au piano. «Je mange pas mal de conneries, j'enchaîne les chocolatines...». «Ecoute les consignes et laisse le papier toilette tranquille», enchaîne une autre en se déhenchant face à la caméra de son smartphone. «Reste chez toi, un jour peut-être, ça changera, reste chez toi», martèle la 4e commerçante à entrer en scène. Et on vous en passe et des meilleures!

Le son n'est pas toujours bon, on vous l'accorde, le cadrage change quand on ne s'y attend pas forcément, mais grâce au sous-titrage, on comprend tout et on ne peut pas forcément nier l'effort de ces commerçants qui invitent, avec humour et bonne humeur, la population à rester chez elle. De quoi faire sourire les Arlonais et ceux qui n'ont plus l'occasion de fréquenter les commerces du centre-ville d'Arlon pour le moment.

(L'essentiel)