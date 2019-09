Strasbourg interdit le diesel à horizon 2025

La ville de Strasbourg a adopté lundi un calendrier d'interdiction progressive des véhicules les plus polluants, qui doit aboutir à l'interdiction totale des véhicules diesel dans la ville à l'horizon 2025. Par cette délibération, adoptée en conseil municipal lundi, la mairie s'engage à déployer une Zone à faibles émissions (ZFE) sur son territoire à partir du 1er janvier 2021, avec d'abord l'interdiction des véhicules non classés (sans vignette Crit'Air), puis des vignettes 5 en 2022, 4 en 2023, 3 en 2024 et 2 en 2025. «L'objectif final est la sortie des pastilles Crit’Air 2 (ce qui équivaut notamment à la sortie de la totalité des véhicules diesel) au 1er janvier 2025», selon un communiqué de la mairie.

La mairie rappelle que «l'agglomération fait partie des 13 territoires en France concernés par le contentieux européen sur la qualité de l'air». La Commission européenne reproche en effet à la France de ne pas respecter les limites fixées pour le dioxyde d'azote (NO2), un gaz émis par les pots d'échappement, qui fait tousser entre autres les agglomérations de Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et Toulouse. À Strasbourg, il reviendra à l'équipe issue des élections municipales de 2020 de mettre en place la ZFE, le maire Roland Ries (PS) devant abandonner son fauteuil à l'issue de son mandat.

«On espère que cette mesure sera solidifiée par un arrêté municipal pour qu'elle ne soit pas rediscutée au prochain mandat», a réagi le Dr Thomas Bourdrel, fondateur du collectif «Strasbourg respire». Il s'est dit «très satisfait» de la création de la ZFE strasbourgeoise, dont il souligne que le calendrier est «plus ou moins le même qu'à Paris et Grenoble». «Un diesel récent émet jusqu'à six fois plus de NO2 qu'un véhicule essence», a insisté le médecin, soulignant qu'«un tiers de la population strasbourgeoise vit dans une rue où l'air ne répond pas aux normes européennes». Selon l'agence Santé publique France, l'exposition aux particules fines entraîne quant à elle chaque année 48 000 morts prématurées dans le pays.

(L'essentiel/afp)