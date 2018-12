Des centaines de lycéens ont de nouveau défilé

Des lycéens ont poursuivi leur mobilisation ce mardi matin, en Lorraine, contre la politique d'Emmanuel Macron, en matière d'enseignement, notent la presse locale et les préfectures de Moselle et de Meurthe-et-Moselle.

À Thionville (Moselle), entre 200 et 400 lycéens ont parcouru le centre-ville et les abords des établissements scolaires. Si Le Républicain Lorrain note que le mouvement n'avait rien à voir avec les échanges musclés de lundi avec les forces de l'ordre, la préfecture indique que «quelques poubelles ont été incendiées et les policiers ont été victimes de jets de pierre, à plusieurs reprises. Plusieurs interpellations ont eu lieu parmi lesquelles de très jeunes collégiens».

À Longwy (Meurthe-et-Moselle), une soixantaine de lycéens ont manifesté. Tout comme à Briey, où des lycéens (150 selon la préfecture de Meurthe-et-Moselle) ont battu le pavé. «Il n'y a eu aucun incident, ni interpellation» dans les deux cas, indique la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Les lycéens protestent contre la réforme du baccalauréat, contre Parcoursup (NDLR: l'application qui centralise et gère les vœux d'affectation des futurs étudiants), contre le service national universel et la suppression annoncée de postes d'enseignants.

