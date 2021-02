Une voiture en feu lundi soir aux trois frontières

Les faits ont été signalés par plusieurs internautes, lundi soir. Un véhicule s'est embrasé, rue de Freihaut, dans la commune belge d'Aubange. Cette voie, la route N804, est très proche des frontières française et luxembourgeoise: elle permet en effet de rejoindre la zone des trois frontières et les localités de Mont-Saint-Martin et de Rodange.

Un auditeur de L'essentiel Radio nous a envoyé une vidéo et elle nous a été transmise à 22h44. Les faits ont été confirmés par d'autres internautes un peu plus tôt vers 22h21, toujours au même endroit. «Une voiture est en feu! Les pompiers et la police sont sur place», a même indiqué Alexis.

(fl/L'essentiel )