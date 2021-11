Les voleurs libèrent les serpents près de Nancy

Les cambrioleurs avaient-ils la phobie des serpents? C'est l'une des thèses privilégiées par la police, suite au cambriolage de la résidence d'un passionné de reptiles, à Custines, près de Nancy, mercredi, rapporte «L'Est Républicain». Alors qu'il s'était absenté, l'homme a retrouvé sa maison sens dessus dessous.

Et pour cause, des individus s'étaient introduits pour le cambrioler. Les malfrats n'ont pas fait les choses à moitié en ouvrant tous les tiroirs et placards... et le terrarium. C'est à ce moment que leur entreprise malveillante a tourné court. Les voleurs ont probablement été effrayés par les serpents, ce qui les a incités à prendre la poudre d'escampette...

La gendarmerie s'est rendue sur place pour effectuer des prélèvements utiles à l'enquête. En attendant, les cambrioleurs courent toujours. Pas les serpents...

(th/L'essentiel)