Pierson versera 250 000 euros aux victimes

En février 2018, Jérémy Pierson a été reconnu coupable de l'assassinat, de l'enlèvement, du viol avec torture et de la séquestration de la jeune Béatrice Berlaimont, 14 ans et originaire d'Arlon. L'adolescente avait été assassinée en novembre 2014 par ce petit toxicomane notoire, qui rodait dans le sud de la Belgique, au Luxembourg et même en France au moment des faits qui ont été jugés en cour d'assises.

Ce jeudi, dans le volet civil du procès d’assises, Jérémy Pierson a également été condamné à verser des dommages aux victimes de cette affaire, dont les proches de Béatrice. Selon Sudpresse, les parents de la victime obtiennent chacun 75 000 euros et leur conjoint respectif 15 000 euros. Sa sœur pourra toucher 25 000 euros, ses oncles et tantes obtiennent 10 000 euros. L’automobiliste impliqué dans l'affaire recevra 25 000 euros et sa maman 10 000 euros.

Toutes ces personnes devraient faire appel au fonds d'indemnisation des victimes, dans la mesure où Jérémy Pierson est insolvable. Pour rappel, le jeune homme avait également agressé et violé, Sauvane Watelet, ainsi qu'une joggeuse finlandaise de 19 ans en juin 2014, dans le parc Laval, à Dommeldange.

(nc/L'essentiel)