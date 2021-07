Un corps retrouvé dans une voiture calcinée

Saint-Quirin (57) : un corps découvert dans une voiture calcinée sur la route du Donon https://t.co/E6mnecyx7E — Le Républicain Lorrain (@lerepu) July 15, 2021

Les pompiers ont été appelés pour une voiture en feu jeudi peu après 9h: ils sont intervenus dans une forêt, sur un petit sentier forestier non loin de Saint-Quirin, rapportent nos confrères du Républicain lorrain. Un village mosellan non loin du Center Parcs, entre Nancy et Strasbourg.

Une fois l'incendie éteint, ils ont constaté la présence d'un corps sans vie dans l'habitacle. Une enquête a été ouverte pour identifier le corps et comprendre les circonstances du drame.

(L'essentiel)