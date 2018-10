Le zoo d'Amnéville a souffert de la canicule

«On va être autour de 400 000 entrées cette année. Notre plus mauvaise année depuis 1999. On va faire 14 millions de chiffre d'affaires», explique Michel Louis, directeur du zoo d'Amnéville, dans les colonnes du Républicain Lorrain. Une année compliquée qu'il attribue en vrac aux vacances de Pâques mal placées, au Mondial de football en Russie et surtout à la canicule en été. «En août, on peut faire parfois jusqu'à 9 000 personnes par jour. En plein mois d'août, on est descendu à 900 certains jours». Soit plus de 1,6 million de recettes perdues en trois semaines à cause de la trop forte chaleur.

Un accident industriel qui tombe au mauvais moment, puisque le zoo d'Amnéville est placé en redressement judiciaire depuis 2016 pour étaler une dette de 60 millions d'euros. Il a d'ailleurs deux rendez-vous au Tribunal de grande instance de Metz le 24 octobre et le 16 novembre. «Je ne suis pas inquiet pour ces rendez-vous. J'ai demandé une modification du plan de remboursement à titre exceptionnel», affirme Michel Louis pour lequel «le parc ne sera pas vendu, liquidé ou je ne sais quoi».

(Denis Berche/L'essentiel)