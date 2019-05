2 Luxembourgeois blessés dans un incendie

Une maison d'habitation, occupée par une famille luxembourgeoise, a été touchée par un incendie, ce mardi vers 12h45, à Perl (Allemagne), tout près de la frontière avec le Grand-Duché. Un hélicoptère d'Air Rescue s'est rendu sur place pour porter assistance aux victimes.

La mère de famille et un enfant, apparemment intoxiqués par la fumée, ont dû être héliportés vers un hôpital du Luxembourg. Les pompiers de Schengen et Remerschen étaient également sur place. On ignore pour l'instant les causes du sinistre et combien de personnes habitaient dans la maison.

(L'essentiel)