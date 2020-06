À Thionville, Rosa Parks va remplacer Colbert

Rarement le changement de nom d'un établissement scolaire n'avait fait autant polémique dans le Grand Est. Le lycée Jean-Baptiste Colbert de Thionville va être rebaptisé lycée Rosa Parks, en hommage à la figure des droits civiques qui avait refusé de céder sa place à un Blanc dans un bus en 1955.

La vie de Rosa Parks a basculé le jour où elle a refusé de céder sa place dans un bus à un homme, sous prétexte qu’il était Blanc. Linda Brown, avait 9 ans lorsqu'elle a été refusée dans une école alors réservée aux Blancs... https://t.co/6mkAJD3cql pic.twitter.com/onw9SlgWbx — France Culture (@franceculture) June 16, 2020

Fruit d'une réflexion engagée en collaboration avec les enseignants et les élèves, cette modification arrive dans un contexte très particulier, près d'un mois après la mort de George Floyd et la multiplication des manifestations antiracistes à travers le monde. «Un choix antérieur» au décès de l'Afro-américain de 46 ans et aux mouvements de protestations qui ont suivi, assure la région Grand Est.

Un hasard de calendrier donc, mais aussi une ironie du sort. Le nom de Rosa Parks, proche de Martin Luther King et décédée en 2005, remplace celui de Jean-Baptiste Colbert, personnage symbolique du commerce triangulaire esclavagiste au XVIIe siècle. Le ministre de Louis XIV avait en effet entamé la rédaction du «Code noir pour les Antilles françaises».

L'extrême droite crie au «renoncement»

Un passé sombre qui justifie selon plusieurs soutiens au mouvement «Black Lives Matter» le déboulonnement des statues de Colbert ou la nécessité de débaptiser des rues et établissements scolaires qui portent son nom...

Il n'en fallait pas plus pour que l'opposition d'extrême droite en France dénonce par la voix de Marine Le Pen (RN) «un renoncement sur fond de racialisme». Faux, explique la vice-présidente LR de la Région, Valérie Debord: «Un nom, c'est avant tout une rencontre entre un établissement, une histoire et une communauté pédagogique. C'est un grand principe. On ne réagit jamais sous le coup de l'émotion».

Pour renommer leur lycée, les élèves et enseignants avaient le choix entre trois personnalités: Simone Veil, Wangari Muta Maathai, prix Nobel de la paix en 2004, et Rosa Parks. Leur choix s'est porté sur cette dernière...

(Thomas Holzer/L'essentiel)