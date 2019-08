Il repart trois fois avec le plein sans payer

C'est une collaboration optimale entre la gendarmerie de Sarreguemines et la police de Sarrebruck qui a permis de mettre la main sur un automobiliste se croyant plus malin. Ce Français de 47 ans a fait le plein à trois reprises entre 2018 et 2019, dans les stations de Kleinblittersdorf et de Güdingen, à la frontière franco-allemande, mais sans passer à la caisse...

Croyant s'en tirer sans dommage, l'homme a été repéré sur les caméras, avant d'être convoqué au poste de police de Sarrebruck. Interrogé sur ses agissements, le suspect a finalement tout avoué...et payé les 130 euros dus aux stations concernées.

Mais l'affaire ne s’arrête pas là, et il devra probablement répondre devant les tribunaux pour avoir tenté de prendre de l'essence sans payer.

(fj/L'essentiel)