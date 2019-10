15 nouveaux radars aux frontières du Luxembourg

Ils sont d'ores et déjà annoncés pour la fin de l'année 2019/le début de l'année 2020. Quinze nouveaux radars vont être installés dans la zone de police Arlon-Attert-Habay-Martelange, zone frontalière avec l'ouest du Grand-Duché. Cette annonce a été développée, ce vendredi, dans les pages de L'Avenir Luxembourg.

Rien que dans la commune d'Arlon, dix nouveaux dispositifs contrôleront très prochainement votre vitesse. Pour celles et ceux qui se rendent tous les matins au Luxembourg pour travailler, l'avenue de Mersch, en direction de la Gaichel, l'avenue de Longwy vers Weyler, la sortie 31 de l'E411, et la route de Luxembourg en direction de Steinfort risquent fortement de vous obliger à lever le pied. La Voie de la Liberté à Attert et la rue de Radelange à Martelange accueilleront également deux nouveaux radars, à deux pas du Grand-Duché.

Autant prévenir les automobilistes d'emblée: «tous les radars flasheront dans les deux sens», avertit encore le quotidien régional belge. Et le chef de corps de la zone de police espère même aller plus loin en envisageant «d'installer des tronçons de détection avec calculs de vitesse moyenne entre deux points». Quant au bourgmestre de la commune Arlon, Vincent Magnus, il a tenu à préciser que «la ville avait acheté six radars pour la somme de 350 000 euros», «mais que le but n'était pas de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la commune.»

(fl/L'essentiel)