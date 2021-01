5 000 foyers toujours privés d'électricité

Près de 5 000 foyers étaient toujours privés d'électricité samedi matin en Alsace après un épisode neigeux exceptionnel, a-t-on appris auprès d'Enedis qui dit tabler sur un retour à la normale «en début de soirée». Ces foyers se trouvent principalement dans le Haut-Rhin, dans les vallées de Munster et de Sainte-Marie-aux-Mines ainsi qu'au nord-ouest de Rouffach, a indiqué à l'AFP une porte-parole d'Enedis.

«On a vraiment bon espoir d'un retour à la normale en début de soirée», a-t-elle ajouté. «Le diagnostic a été long» à poser vendredi en raison des difficultés d'accès liées aux chutes de neige mais samedi matin, les agents «ont pu intervenir dès 7h», a-t-elle ajouté.

«Risques d'avalanche dans les Vosges»

Après l'intense épisode neigeux de cette fin de semaine, les deux départements alsaciens, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, ont été placés samedi par Météo-France en vigilance jaune neige-verglas, tout comme la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Les transports scolaires ou collectifs d'enfants ainsi que les transports non urbains de voyageurs, hors TER, sont interdits samedi dans le Bas-Rhin, a annoncé vendredi soir la préfecture.

Celle du Haut-Rhin a mis en garde contre des «risques de coulées de neige et d'avalanches sur le massif des Vosges», où «le manteau neigeux, qui dépasse désormais les 130 à 150 cm d'épaisseur en montagne, n'est pas stabilisé». La Collectivité européenne d'Alsace (CEA), qui réunit depuis le 1er janvier les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, a annoncé la fermeture du site vosgien de ski du Markstein, invoquant les «nombreuses chutes d'arbres» empêchant «l'ouverture des routes d'accès» et le risque «de chutes d'arbres et de branches».

Malgré la neige, nous continuons à patrouiller sur la route des crêtes pour interdire l'accès aux Alsaciens qui, c'est connu, veulent coûte que coûte rejoindre notre beau département des Vosges pic.twitter.com/KoCQ15GRIi — 88 - Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie088) January 15, 2021

La station du Champ du Feu reste partiellement ouvert, a indiqué samedi matin la CEA sur Twitter. En raison du verglas et de la neige, la circulation reste délicate samedi matin en Alsace où plusieurs axes secondaires demeurent fermés, selon la CEA. Les chutes de neige ont fortement affecté vendredi la circulation des trains et la SNCF prévoit pour certaines lignes régionales un retour à la normale samedi «en milieu de journée».

Selon Météo France, qui a placé 32 départements en vigilance orange pour neige-verglas, un nouvel épisode neigeux est attendu sur l'Est samedi à partir du milieu d'après-midi.

(L'essentiel/afp)