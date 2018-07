Dans les Vosges, marcher pieds nus est tendance

«En marchant pieds nus, on active toutes les terminaisons nerveuses qu'on a sur la voûte plantaire, ce qui donne des sensations de bien-être», raconte Denis Duchêne, 58 ans, fondateur de la Ferme aventures. Le premier contact avec les gravillons sur le chemin qui mène des casiers, où les visiteurs déposent leurs chaussures, au départ du sentier semble le contredire, tellement la sensation est désagréable. «On est plus ou moins sensibles des pieds, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude de marcher pieds nus», poursuit celui qui se déplace sans souliers tout le temps, en ville comme à la campagne. Sauf l'hiver: «Je suis frileux!», reconnaît-il.

Tout de jean vêtu, chapeau de cow-boy sur la tête, il a importé d'Allemagne le concept de la randonnée pieds nus en 2005. Il a aménagé un sentier de 2 km serpentant dans une forêt de hêtres, chênes, sapins, frênes et autres essences faisant appel au toucher... avec les pieds. Le chemin de randonnée débute par une passerelle traversant une mare avec nénuphars et carpes. Les pieds, immergés jusqu'au-dessus de la cheville, se posent sur des lattes de bois, rendues par la mousse aussi douces que glissantes.

«Ça sent mauvais!»

Plus loin, le promeneur s'enfonce dans la glaise, pour le plus grand plaisir des enfants. «C'est bien d'avoir les pieds dégoûtants», dit avec espièglerie Alban, un Jurassien de 7 ans. En vacances dans les Vosges avec ses parents et ses deux sœurs, il a aussi apprécié le contact «tout doux» de ses talons avec le cul de plusieurs dizaines de bouteilles en verre enfoncées dans le sol.

Le cheminement dans la boue, Liliane, 66 ans, venue de Saint-Dié (Vosges) avec son époux, Gérard, et leurs trois petits-enfants âgés de 4 et 11 ans, a préféré le contourner. «Ça sent mauvais! Mais ça amuse les enfants, c'est ce qui les attire le plus», constate-t-elle en désignant leurs pieds tout noirs.

«Un moment de liberté!»

Tone, une Norvégienne de 36 ans, n'a pas esquissé la moindre grimace d'inconfort sur les 2 km du chemin. «J'ai l'habitude d'être pieds nus», explique-t-elle. Le sentier est jalonné de passages thématiques avec branches de sapins, écorces, pommes de pin, sciures de bois, tôle ondulée, billes d'argile, ardoise, galets, verre... «pour ressentir les perceptions différentes que l'on peut avoir», indique M. Duchêne. «On n'a pas l'épreuve du feu», sourit-il.

Le parc, où les chaussures restent autorisées, a été conçu pour favoriser «l'éveil à l'environnement et la nature, la découverte de la forêt et des différentes essences d'arbres», précise son fondateur. Cette expérience, orteils à l'air, a permis à Lucas, compagnon de Tone, d'avoir «un autre aspect de la randonnée. On prend plus de temps. On fait attention où on met les pieds, on marche plus doucement, on regarde la nature et le sol», dit-il. «C'est clairement un moment de liberté!», s'enthousiasme-t-il.

(L'essentiel/afp)