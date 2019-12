Quatre blessés et un bouchon sur le viaduc de Piedmont

Un accident de la circulation survenu ce samedi vers 13h15 sur le viaduc de Piedmont à fait quatre blessés, rapporte le Républicain lorrain. Deux véhicules circulant dans le sens France-Belgique sont entrés en collision à hauteur du radar sur le viaduc, situé à Mont-Saint-Martin, tout près de la frontière avec le Luxembourg.

Les pompiers de Longwy et Hussigny-Godbrange sont intervenus pour prendre en charge les blessés, qui ont été transportés vers l'hôpital de Mont-Saint-Martin. Pour leur permettre d'intervenir en toute sécurité, la police a fermé la route le temps des opérations et a dévié le trafic, ce qui a entraîné un important embouteillage pendant un peu plus d'une heure.

(L'essentiel)