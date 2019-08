Grande Mosquée à Metz: le permis de construire signé

Le maire de Metz, Dominique Gros, a signé au début de l'été le permis de construire du vaste projet de la Grande Mosquée de Metz porté par l'Union des associations cultuelles et culturelles des musulmans de Metz (UACM), indiquent nos confrères du Républicain Lorrain.

Ce permis de construire constitue une étape décisive du projet après une dizaine d'année de dossiers et deux ans de procédure. Il permettra au lieu de culte, qui sera le plus grand site de Moselle, de s'implanter dans le quartier de Borny, entre le boulevard de la Défense et la rue Bergson.

En l'absence de recours, les travaux pour uniformiser et fouiller le terrain pourraient débuter à l'automne. Lors d'une réunion publique au Printemps, les membres de l'UACM étaient convaincus que des recours «normaux et légitimes interviendr[aient]».

(L'essentiel)