Le gardien de Nancy mis en examen pour viol

Le joueur de Nancy arrêté et placé en garde à vue, ce week-end, après une accusation de viol, est le gardien titulaire du club, indiquent ce lundi L'Est Républicain et L'Équipe. Il a été mis en examen pour viol lundi soir, a indiqué le parquet de Nancy.

Le footballeur est en garde à vue depuis dimanche matin. Pour rappel, une jeune femme de 18 ans l'accuse de lui avoir imposé un rapport sexuel, après une soirée dans une discothèque de la place Stanislas de Nancy, dans la nuit de samedi à dimanche. Il aurait été arrêté alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie supérieur à un gramme dans le sang.

Le club, qui n'a pas souhaité réagir auprès des médias, a déclaré le huis clos pour les entraînements de la semaine, afin de protéger les joueurs assaillis de questions sur l'affaire. Baptiste Valette a disputé 17 matches de Ligue 2 (2e division en France) avec Nancy (9e) cette saison. Arrivé de Nîmes cet été, il a aussi évolué de 2015 à 2017 dans les rangs du club du Royal Excelsior Virton (Province de Luxembourg en Belgique), non loin du Luxembourg.

