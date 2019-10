Le bon vieux «Strip-​​Tease» revient à Martelange

C'est une émission culte qui a cartonné sur les chaînes francophones RTBF et France 3 de 1985 à 2012. «Stip-Tease» est de retour en province belge de Luxembourg, tout près du Grand-Duché. Et pour le plus grand bonheur des amateurs de genre, huit numéros seront diffusés lors d'une grande soirée ce samedi 19 octobre à la Maison de village de Martelange, à deux pas de la frontière avec le Luxembourg, annonce La Meuse dans ses pages, ce lundi.

Durant deux heures, à partir de 20h, et en deux parties de quatre documentaires, les organisateurs du comité de village de Grumelange, en étroite collaboration avec la Sonuma, vous permettront de replonger dans la «mystérieuse et surréaliste planète belgitude», avec huit films réalisés par André François, réalisateur qui sera présent sur place et prendra ensuite le temps de répondre à toutes vos questions.

(fl/L'essentiel)