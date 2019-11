Une baguette, une voiture mal garée, et c'est le pugilat

C'est l'histoire d'une voiture mal garée, qui n'aurait jamais dû prendre de telles proportions. En juin 2017, un couple et un homme de 63 ans en sont arrivés aux mains devant une boulangerie de Mondelange après que les premiers cités se soient mal garés au moment d'aller chercher leur baguette.

L'homme leur a fait remarquer et le ton est rapidement monté, au point de provoquer des échanges de coups. Gifle, coups de poings, menaces de mort, les trois protagonistes n'y vont pas de main morte. Résultat des courses, une visite chez le médecin, un certificat médicale et un rendez-vous au tribunal...jeudi, soit plus de deux ans après les faits, rapporte Le Républicain Lorrain.

Poursuivi pour l'altercation, le sexagénaire nie les violences et son avocate tente de démontrer l'incohérence des éléments apportés par les plaignants, tout en rappelant que la voiture était garée «dangereusement». Un pugilat bien disproportionné pour le tribunal, qui malgré les réquisitions du substitut du procureur (deux amendes) à l'encontre de l'homme poursuivi, a décidé de relaxer l'automobiliste. Tout ça pour une baguette et une voiture mal stationnée...

(th/L'essentiel)