Les gens du voyage de retour aux frontières?

Quinze ans après avoir stationné, non loin des frontières luxembourgeoise et belge, plusieurs dizaines de gens du voyage avaient dû quitter, en février 2019, une aire d'accueil qui est aujourd'hui devenue une zone dédiée à l'habitat et au commerce, rappelle La Meuse Luxembourg dans ses pages, ce jeudi.

Presque un an plus tard, le quotidien régional belge a refait le point sur la situation avec le maire français de Mont-Saint-Martin. «Le nouveau terrain que nous avons proposé a été accepté par la communauté de l'agglomération de Longwy», a affirmé le maire Serge de Carli dans La Meuse. «Le dossier est prêt, mais il doit encore être approuvé par d'autres institutions».

Les déchets ramassés quotidiennement

Après les prochaines élections municipales, attendues mi-mars 2020 en France, une nouvelle aire destinée aux gens du voyage devrait donc voir le jour, route de l'Abattoir, un axe rejoignant la Belgique et particulièrement l'entité d'Aubange, à quelques kilomètres de la frontière avec le Luxembourg.

Après avoir payé un droit d'entrée, celles et ceux qui s'installeront là avec leurs caravanes bénéficieront de douches, de toilettes et d'un accès à l'électricité, est-il encore précisé dans La Meuse. Un concierge sera même engagé et pour assurer la sécurité, un service de gardiennage sera sollicité. Quant aux déchets qui s'accumulaient sur l'ancienne aire située le long de la route reliant Mont-Saint-Martin à Longlaville, ils ne devraient plus s'entasser, car ils seront ramassés tous les jours.

(L'essentiel)