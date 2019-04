Elle maltraitait des animaux à Chambley

L'affaire avait suscité un certain émoi il y a 6 ans. Une quinquagénaire propriétaire d'un chenil illégal à Chambley avait été poursuivie pour les mauvais traitements infligés à ses animaux. La police avait retrouvé sur place 38 chiens, 30 chats, 6 lapins et un cochon d'Inde, en novembre 2013. Tous vivaient dans des conditions insalubres, sans la moindre hygiène et certains n'étaient même pas nourris.

Jugée mardi, la femme de 55 ans a été condamnée en appel à six mois de prison avec sursis, rapporte Le Républicain Lorrain. C'est moins qu'en première instance où une peine de deux ans et demi de prison ferme avait été décidée par les juges. Elle avait été incarcérée quelques semaines.

Le chenil en question a depuis été fermé. L'ancienne propriétaire, quant à elle, avait reçu une interdiction d'exercer de 5 ans en 2016.

