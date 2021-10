Ils réclament 47 jours de télétravail

Des élus mosellans se mobilisent et signent un manifeste pour demander que chaque frontalier français puisse bénéficier d'un jour de télétravail par semaine, soit 47 jours (52 semaines - 5 semaines de congé).

Parmi eux Pierre Cuny, président de la Communauté d’agglomération Portes de France-Thionville et maire de Thionville, François Grosdidier, président de l’Eurométropole de Metz et maire de Metz, soutenus par le président du département de la Moselle, Patrick Weiten et par le président de la région Grand Est, Jean Rottner.

«53% des postes sont télétravaillables»

La convention fiscale (signée en 2018) prévoit actuellement 29 jours de télétravail pour les frontaliers français. Les élus en réclament 18 de plus en prenant d'abord l'exemple de l'accord entre le Luxembourg et la Belgique qui prévoit le passage de 24 à 34 jours. Ils estiment par ailleurs que «53% des postes sont télétravaillables au Luxembourg» et ils s'appuient également sur les «difficultés de mobilité (...) toujours plus importantes entre la France et le Luxembourg».

Cet allongement supprimerait «une contrainte administrative» sur l'employeur tout en restant dans les clous des 25% de temps travaillé en dehors du Grand-Duché, qui permet au salarié de rester lié au régime luxembourgeois de sécurité sociale. Bref, «47 jours de télétravail est un juste équilibre, un compromis intelligent, permettant un codéveloppement harmonieux à nos deux pays», concluent-ils.

(mc/L'essentiel)