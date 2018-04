Un TER sur dix prévu au troisième jour de grève

C'est reparti pour une journée de galère sur le rail! Dimanche, pour le troisième jour de grève contre la réforme ferroviaire, un TER sur dix roulera sur le territoire lorrain, selon les prévisions faites ce samedi par la SNCF. Sur la ligne Metz-Luxembourg, quatre allers-retours sont prévus, tandis que deux seront assurés entre Nancy et Luxembourg. Concernant les TGV, une moyenne de deux sur cinq est prévue dimanche dans la région lorraine, mais aucun ne circulera sur l'axe Luxembourg-Thionville-Metz-Strasbourg.

En détail



Pour plus d'informations concernant les trains supprimés et les bus de substitution, les usagers sont invités à consulter le site de la SNCF Lorraine

À noter que le trafic sera déjà perturbé à partir de ce samedi soir. Le train prévu à 19h46 au départ de Metz est supprimé entre Thionville et Luxembourg, tout comme celui qui part de Nancy à 20h50. Le train qui quitte Nancy à 21h50 pour arriver à Luxembourg à 23h21 est, lui, supprimé entre Metz et Luxembourg. Plus tard dans la soirée, les usagers doivent prévoir la suppression de la liaison Metz-Luxembourg de 23h15 et celle qui fait Luxembourg-Metz (départ 23h16).

Au niveau national, la grève devrait se faire moins ressentir. Sur les lignes internationales, trois trains sur quatre circuleront en moyenne, avec trois Eurostar sur quatre, un «trafic quasi-normal» sur le Thalys, et un train sur trois en direction de l'Allemagne. Par ailleurs, un TGV et un Intercités sur cinq, un TER et un Transilien sur trois rouleront.

(L'essentiel/afp)