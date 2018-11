Un opposant condamné à 3 mois de prison ferme

Un opposant au projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure (Meuse) a été condamné mardi, à trois mois de prison ferme, par le tribunal correctionnel de Bar-Le-Duc, pour avoir insulté et menacé des gendarmes mobiles en avril, a-t-on appris auprès du parquet. Raphaël Jay, 22 ans, avait insulté et menacé les gendarmes en poste entre la Maison de résistance, lieu de vie des opposants, et la mairie, à Bure. En état d'ébriété et le visage dissimulé, il était sorti de l'habitation avec une dizaine de personnes pour «taquiner» les forces de l'ordre.

La peine prononcée à son encontre est conforme aux réquisitions du procureur, Olivier Glady, qui avait souligné lors de l'audience, le 16 octobre, que les gendarmes étaient soumis quotidiennement à ce type d'actes lors de leurs patrouilles de surveillance entre Bure et Mandres-en-Barrois. Les deux communes sont concernées par le projet Cigéo, mené par l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (Andra), qui vise à enfouir à 500 m sous terre les déchets les plus radioactifs ou à vie longue du parc nucléaire français et suscite une farouche opposition de plusieurs organisations et lanceurs d'alerte.

«Élucubrations policières»

Un autre opposant, âgé de 31 ans, a écopé d'une peine de 3 mois de prison avec sursis pour avoir insulté et craché sur un gendarme en septembre. Le tribunal s'est en revanche montré plus clément avec un homme de 27 ans, relaxé, et avec trois autres opposants, condamnés à des amendes allant de 150 à 1 350 euros alors que des peines de trois mois de prison avec sursis avaient été requises à leur encontre pour divers outrages et insultes. Gaspard D'Allens, le militant relaxé, a dénoncé des «procédures expéditives, une surveillance généralisée et une criminalisation de nos moindres faits et gestes», dans un communiqué transmis à l'AFP.

Il a mis en cause «des élucubrations policières qui visent avant tout à nous intimider et à nous museler». Mercredi, devant la Cour de cassation, «aura lieu un procès décisif à Paris, sur les contrôles judiciaires» qui pèsent sur plusieurs militants, a-t-il poursuivi. «J'invite tous celles et ceux qui le peuvent à les soutenir en venant sur place. Une manifestation est prévue». Le gouvernement a lancé, fin septembre, une consultation publique sur la gestion des matières et déchets radioactifs sur le territoire français.

(L'essentiel/afp)