Un réseau nigérian de trafic de cocaïne démantelé

La «Nigerian Connection» n'est plus. Surnommé ainsi par la Police Judiciaire française, ce réseau de trafic de cocaïne dirigé depuis le Nigéria et opérant en Alsace, en Allemagne et en Suisse a été démantelé au terme de plusieurs années d'enquête, a annoncé mercredi la police française. Les membres du réseau, dans lequel figure un ressortissant nigérian et sa femme, ont été interpelés et condamnés à des peines de 4 à 8 ans par le tribunal de Mulhouse.

L'homme à la tête du réseau, qui vit en Afrique, a lui été condamné à 10 ans de prison et fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Une "mule" en provenance de Colombie, repérée par les autorités espagnoles et interceptée à son arrivée à l'aéroport de Mulhouse, a permis aux enquêteurs français de remonter la piste des trafiquants. Plus de 50 kilos de drogue et 130 000 euros ont également été saisis.

(L'essentiel)