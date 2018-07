Une place Simone-​​Veil baptisée à Nancy

«Simone Veil, académicienne, femme d'État, premier président du Parlement européen élu au suffrage universel», est-il écrit sur la plaque, dévoilée en présence du maire de Nancy, Laurent Hénard, du président de la Métropole du Grand Nancy, André Rossinot, des autorités civiles et militaires, ainsi que des représentants de la communauté juive de la ville.

«Je tiens beaucoup personnellement à ce que les mérites de Maman soient rappelés», a souligné Jean Veil, qui a rappelé les origines lorraines de ses parents, Antoine et Simone Veil. «La date du 17 juillet n'a pas été choisie par hasard. Ce 17 juillet fait, bien évidemment, écho aux rafles du Vel d'Hiv des 16 et 17 juillet 1942 et aux 13 000 juifs, déportés et conduits vers la mort avec l'implication sans réserve du régime de Vichy», a déclaré M. Hénard, faisant référence à la déportation de Simone Veil, au camp d'Auschwitz, entre 1944 et 1945.

«Les engagements et les combats»

«Le 17 juillet, c'est aussi ce jour de 1979 où une survivante d'Auschwitz-Birkenau portant le numéro 78 651 tatoué sur son bras devenait le premier président du Parlement européen élu au suffrage universel», a-t-il ajouté, un portrait de l'icône de la lutte pour les droits des femmes devant un drapeau européen derrière lui.

M. Hénard, M. Rossinot et le préfet de Meurthe-et-Moselle, Éric Freysselinard, qui avaient pris la parole avant M. Veil, ont rappelé «les engagements et les combats» de la femme politique, soulignant «l'ambassadrice exigeante de l'Europe» qu'elle était. Une œuvre d'art «pour rendre hommage à l'Europe et à la paix» sera installée sur la place Simone-Veil - anciennement place Adolphe-Thiers - qui fait l'objet d'un projet de réaménagement.

Baptême de la place #SimoneVeil (ex-Thiers) ce mardi 17 juillet 2018, en présence de Jean Veil, fils de Simone Veil. #hommage pic.twitter.com/oy0JUpmaRJ — Grand Nancy (@Grand_Nancy) 17 juillet 2018

(L'essentiel/afp)