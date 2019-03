Un feu a mobilisé les pompiers durant 15 heures

Un incendie s’est déclaré mardi à Hombourg, dans le land allemand de Sarre, près du Luxembourg. Le travail des pompiers a duré plus de 15 heures depuis mardi après-midi, a indiqué la police locale. Mercredi matin, les secouristes vérifiaient que la situation était bien sous contrôle.

Le sinistre s’est déclaré dans une zone abritant des habitations et des entreprises. C’est un entrepôt accueillant des granulés qui a flambé, les flammes touchant aussi l’entreprise voisine, a expliqué la police. Heureusement, personne n’a été blessé.

Les habitants ont vu des flammes très hautes et une épaisse fumée noire, des cendres et de la suie se déversant même sur certains bâtiments. Ils ont été invités à maintenir leurs portes et leurs fenêtres fermées. Les causes de l’incendie n’étaient pas encore connues mercredi.

Mehrere Feuerwehren sind mit den Löscharbeiten in #Homburg im Gange. Da weiterhin Einsatzkräfte zugeführt werden bitten wir euch, den Bereich weiträumig zu umfahren und freizuhalten, um die Löscharbeiten nicht zu behindern. Weiterhin gilt: Fenster/Türen zu, Klima/Lüftung aus. pic.twitter.com/1zeFAlQdxk — Polizei Saarland (@PolizeiSaarland) 19 mars 2019

(L'essentiel/dpa)