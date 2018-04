Les boitiers radars autour de Liège ne flashent plus

Vous aviez un peu trop appuyé sur l'accélérateur aux alentours de Liège et craigniez de recevoir bientôt une mauvaise nouvelle? Rassurez-vous: les huit boitiers installés autour de la Cité ardente ne flashent plus depuis plusieurs semaines, indique Sudpresse qui a vérifié tous les appareils, sur l'E42 en face de l'aéroport, sur l'E25, l'E40, l'E604... «Aucun des huit boîtiers installés n’est actif».

Contactée, la police fédérale - censée placer des radars dans les boitiers - reconnait le problème et évoque simplement un «problème d'homologation» et un manque de radars pour remplir tous les boitiers. Le gouvernement wallon qui a financé les installations s'est dit «surpris» et assuré que, par ailleurs, les radars mobiles continuaient à effectuer des contrôles.

(L'essentiel)