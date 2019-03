Les joueurs de foot règlent leurs comptes au lycée

Une rixe entre 20 personnes a éclaté mardi midi, à Metz, devant le lycée Cormontaigne, rapporte France Bleu Lorraine Nord. À la sortie des élèves, une bande de jeunes étrangers au lycée attendait ainsi des joueurs du centre de formation du FC Metz, dans la catégorie des moins de 19 ans. Ils voulaient en découdre suite au match entre Amnéville et Metz, dimanche dernier, qui avait dégénéré.

La bagarre n'a pas fait de victimes ni de blessés. Mais, un drame aurait été évité car, selon la police, un coup de feu a été entendu. La direction de l'établissement envisage de porter plainte pour «tentative d'intrusion».

Dimanche dernier, sur le deuxième but des Grenats, le buteur s'était montré «trop démonstratif» selon un spectateur présent au match, et une querelle avait éclaté. Les dirigeants de Metz et d'Amnéville avaient alors réussi à calmer les esprits. Mais un joueur d'Amnéville a reçu mardi un texto chambreur de la part d'un adversaire. Il a alors fait appel à plusieurs coéquipiers pour aller s'expliquer devant le lycée.

Selon France Bleu Lorraine Nord, les dirigeants des deux clubs sont entrés en contact, mardi, pour tenter de mettre un terme au conflit.

