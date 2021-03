Grâce à Stéphane Bern, un château lorrain garde espoir

L'animateur franco-luxembourgeois Stéphane Bern, qui a vécu en Lorraine, est forcément sensible, aussi, au patrimoine du Grand Est. Et le château d'Haroué, au sud de Nancy en Meurthe-et-Moselle, est un joyau plutôt méconnu qui avait besoin d'un petit coup de pouce. Le tourisme ne permet pas d'assurer les finances et il devenait difficile pour la propriétaire, la princesse Minnie de Beauvau-Craon, 68 ans, d'entretenir l'édifice aux 365 fenêtres et grand comme les châteaux de la Loire, construit entre 1720 et 1729.

Stéphane Bern, monsieur patrimoine en France, a donc joué les médiateurs pour permettre la naissance d'un partenariat avec le Centre des monuments nationaux, qui assurera la gestion du château privé à compter du 1er juin. «Il fallait trouver une issue», confie l'animateur au Parisien, la propriétaire était selon lui «un peu désespérée». Pour Stéphane Bern, le château d'Haroué, où s'est notamment marié le champion de rallye Sébastien Loeb, est «digne de Chantilly, il est magnifique».

Le partenariat va permettre une gestion moins «artisanale» et plus professionnelle en matière de communication et d'offre touristique. Selon Le Parisien, le Centre des monuments nationaux espère accueillir à terme 10 000 visiteurs par an. La princesse de Beauvau-Craon reste propriétaire à part entière.

Le «Chambord lorrain» - le château d'Haroué - désormais géré par @leCMN



«C'est la 1ère fois que nous concluons un partenariat de ce type» confie le président du CMN. En effet, la famille Beauvau-Craon reste malgré tout propriétaire, une forme d’accord que l’Etat veut encourager pic.twitter.com/azIcKxO9dk — La Gazette Drouot (@gazette_drouot) March 26, 2021

(nc/L'essentiel)