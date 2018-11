De nouveaux blocages par les «gilets jaunes»

Les «gilets jaunes» ciblent toujours mardi, en France, autoroutes et dépôts pétroliers que les forces de l'ordre s'emploient à débloquer, au quatrième jour d'un mouvement accusé par le gouvernement de «dérive». En Moselle, il a été constaté depuis ce mardi matin, des ralentissements sur certaines voies de circulation. Des barrages filtrants ont été érigés par des «gilets jaunes» au rond-point d'Augny, à Ennery, sur le RD1, dans le sens Thionville-Metz, à Longeville-lès-Saint-Avold sur la D603.

En outre, il y a un rassemblement sur le parking du magasin Centrakor, à Grossbliedertroff. Le Républicain Lorrain indique par ailleurs que des «gilets jaunes» se trouvent ce mardi matin dans la zone commerciale de Sainte-Marie-aux-Chênes. Un premier groupe perturbe le trafic au niveau du rond-point du Cora, tandis qu’un second filtre l’accès à l’autoroute A4.

Mécontentement élargi

En Meurthe-et-Moselle, la préfecture recommande d'éviter plusieurs secteurs, comme la Zac de Frocourt au niveau d'Houdemont, la RD590 à hauteur de la société Logidis à Moncel-lès-Luneville, l'avenue du colonel Gilbert Grandval à Toul et la rue Clinchant sur la RD3 à Thiaucourt. Dans le Haut-Rhin, sept barrages filtrants et un barrage bloquant ont été recensés à 9h30 par la préfecture. Dans le Bas-Rhin, la préfecture indique qu'il y avait trois barrages filtrants à 9h.

Le mouvement, lancé sur les réseaux sociaux et qui n'a pas de leader connu, est soutenu par près des trois quarts des Français, selon plusieurs sondages. D'abord concentrés sur la hausse du prix des carburants, les motifs de griefs se sont ensuite élargis à une dénonciation plus globale en matière de taxation et de baisse du pouvoir d'achat. La grogne pourrait se poursuivre dans les prochains jours: des appels à bloquer Paris, samedi, commencent à fleurir sur les réseaux sociaux, appelant parfois à un «Acte 2» du mouvement, qui a débuté le 17 novembre.

(L'essentiel/afp)